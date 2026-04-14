В Нововоронеже 34-летняя жительница Бутурлиновки пыталась сбыть крупную партию наркотиков

«Закладчицу» приговорили к 8 с половиной годам колонии общего режима.

Источник: Комсомольская правда

В Нововоронеже вынесли приговор 34-летней жительнице Бутурлиновки, которая пыталась заработать на распространении наркотиков. За попытку сбыта крупной партии запрещенных веществ суд назначил ей 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Об этом в областном суде сообщили 13 апреля.

По данным следствия, в 2025 году подсудимая, которая сама была наркозависимой, решила стать «закладчицей». Через интернет она вступила в сговор с анонимным «оператором» и получила партию метилэфедрона. Женщина приехала в Нововоронеж, чтобы спрятать дозы в тайники и передать их координаты покупателям, однако ее поймала полиция прямо на месте преступления.

Кстати, 8 апреля в Воронеже задержали распространителей метадона, прибывших из Подмосковья. Мужчины 26 и 39 лет в момент задержания оборудовали тайники с наркотиками на Ленинском проспекте.