Рекордную партию контрабандных БАДов изъяли в аэропорту Хабаровска

Таможенники международного аэропорта им. Г. И. Невельского не пропустили в Россию рекордное количество контрабандных БАДов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Хабаровскую таможню.
Семейная пара летела рейсом из Бангкока. В их багаже сотрудники таможни обнаружили 1358 единиц тайских БАДов общим весом 74 кг. Соответствующие документы супруги не заполнили, пошлину не уплатили. Аргументы о том, что товар ввозится для личного употребления, таможенников не убедили.
— БАДы — слишком специфический товар, а его количество ставит под сомнение версию о собственном использовании. Вероятнее всего, речь идет о ввозе в коммерческих целях, — сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.
В ведомстве также уточнили, что попыток ввоза подобного количества БАДов из стран Юго-Восточной Азии не было уже несколько лет, поэтому изъятую партию можно считать рекордной.
Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России («Недекларирование товаров»). Продукция изъята. Ведется административное расследование.