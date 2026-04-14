В Краснодаре мужчина лишился пальца и получил от работодателя 200 тысяч рублей

Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара защитила права работника, который получил серьезную травму на производстве. Благодаря вмешательству надзорного ведомства, пострадавшему выплатили компенсацию морального вреда.
Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что несчастный случай произошел из-за грубых нарушений трудового законодательства со стороны работодателя. В машинном помещении лифта при проведении ремонтных работ сотрудник лишился первого пальца левой кисти. Травму классифицировали как причинившую вред здоровью средней тяжести.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, было установлено, что работодатель не обеспечил должный контроль за соблюдением правил охраны труда, что и привело к трагическим последствиям.
В связи с этим прокурор округа обратился в Советский районный суд Краснодара с исковым заявлением о взыскании с работодателя 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, и пострадавший получил компенсацию в полном объеме.