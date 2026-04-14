В Липецкой области при атаке дронов погибла женщина

По его словам, еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Кроме того, обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах, а в селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме.
Сейчас все жильцы эвакуированы и находятся у родственников, пожар потушен, уточнил Артамонов.
«На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. В ближайшее время главами муниципалитетов будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь», — сообщил глава региона.
В 1:54 мск губернатор сообщил, что на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, спустя еще четыре минуты — об угрозе БПЛА.