Для «вора в законе» Шарапа Казанского запросили 10 лет в Красноярске

Житель Казани, имеющий в криминальных кругах статус «законного вора» и отбывающий срок в колонии Красноярского края, снова оказался на скамье подсудимых. Ему грозит 10 лет лишения свободы в связи с очередным обвинением — фигуранту инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии.
В Красноярске прошли судебные прения по уголовному делу так называемого Шарапа Казанского. Прокурор края изложил доказательства его вины и запросил наказание. По совокупности приговоров фигуранту грозит 10 лет колонии особого режима.
По данным правоохранителей, в 2014 году в тюрьме Челябинска Шарап Казанский заслужил признание криминальных авторитетов, и они «короновали» его. Звезды, вытатуированные на коленях, стали знаком его власти в преступном мире, рассказали в прокуратуре Красноярского края.
С тех пор новый «вор в законе» кочевал из одной зоны в другую и наконец оказался в Красноярском крае, где его статусу дали юридическую оценку.
В последнем слове фигурант уголовного дела попросил о снисхождении из-за длительности срока. «Защитник отметил, что подсудимый не отказывается от своего статуса, однако сам факт занятия высшего положения в криминальной иерархии преступлением не считает», — добавили в прокуратуре.
Оглашение приговора намечено на 16 апреля.