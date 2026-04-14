Жительница Владивостока взыскала 80 тысяч рублей за травлю своего ребенка

Жительница Владивостока взыскала 80 тысяч рублей в связи с продолжительной травлей ее ребенка со стороны его одноклассников. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Мать пострадавшего ребенка обращалась к классному руководителю с этой проблемой, однако не получила поддержки со стороны учебного заведения, и ее сыну пришлось сменить место учебы.
— Решением суда с учебного учреждения в пользу несовершеннолетнего ребенка в лице законного представителя взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также в пользу матери взысканы судебные расходы в размере 15 тысяч рублей, — рассказала Оленева в беседе с РИА Новости.
25 февраля депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру просвещения Сергею Кравцову проводить в школах ежегодные анонимные опросы учеников о случаях травли и на их основе формировать «индекс дружелюбия» учебных заведений. Согласно данным исследований, каждый четвертый родитель заявил, что его ребенок сталкивался с травлей со стороны сверстников.