Самарские приставы помогли покупателю получить заказанный в интернете товар

В Самару суд обязал передать продавцу заказанный на маркетплейсе товар.

Житель одного из регионов России заказал на маркетплейсе товар. Но когда оплачивал, его бонусы сгорели, а продавец заказ просто отменил. Мужчина обратился в суд, иск рассмотрели в Самаре.

«Рассмотрев материалы дела, суд принял решение обязать продавца передать приобретенные товары покупателю по той цене, по которой он их изначально приобрел, с учетом имеющихся у него бонусов и скидок», — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Пристав уведомил продавца, что решение суда нужно исполнить, и установил срок, в течение которого он должен был передать товар покупателю. Компания этого так и не сделала, и с нее взыскали исполнительский сбор — 100 тысяч рублей. После этого продавец передал покупателю товар по первоначальной цене, с учетом всех бонусов и скидок.