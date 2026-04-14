Около 30 мирных жителей РФ, включая троих детей, погибли за неделю от ударов вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
При этом добавил российский дипломат, двое из них, включая ребенка, погибли во время пасхального перемирия.
Ранее Мирошник отметил, что Киев продемонстрировал неспособность адекватно реагировать на гуманные шаги и взаимно отвечать на мирные инициативы. Так в российском МИД прокомментировали итоги пасхального перемирия.
Пасхальное перемирие, которое было объявлено Владимиром Путиным, началось с 16 часов 11 апреля и длилось до конца 12 апреля. Командующим был отдан приказ на этот период остановить боевые действия на всех направлениях и оставаться настороже на случай, если неприятель задумает провокацию.