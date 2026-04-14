Мирошник: Почти 30 мирных россиян, включая троих детей, погибли за неделю

В МИД России сообщили о трех погибших детях за неделю от ударов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Около 30 мирных жителей РФ, включая троих детей, погибли за неделю от ударов вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

При этом добавил российский дипломат, двое из них, включая ребенка, погибли во время пасхального перемирия.

Ранее Мирошник отметил, что Киев продемонстрировал неспособность адекватно реагировать на гуманные шаги и взаимно отвечать на мирные инициативы. Так в российском МИД прокомментировали итоги пасхального перемирия.

Пасхальное перемирие, которое было объявлено Владимиром Путиным, началось с 16 часов 11 апреля и длилось до конца 12 апреля. Командующим был отдан приказ на этот период остановить боевые действия на всех направлениях и оставаться настороже на случай, если неприятель задумает провокацию.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше