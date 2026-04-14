Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность атаки БПЛА сохранялась на протяжении 7,5 часа в Воронежской области

В 8:50 в регионе объявили отбой режима опасности атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Об отмене режима опасности атаки беспилотников в 08:51 вторника, 14 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев в соцсетях. В общей сложности тревожный режим продлился семь с половиной часов — он был введен еще глубокой ночью, в 01:21.

Напомним, что за ночь и утро дежурные ПВО сбили 14 дронов в городе и в трех районах области. Глава региона подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал, и разрушений на земле нет.

В Воронеже и Острогожском районе дело доходило до включения сирен и объявления прямой угрозы удара. Сначала опасность нависла над Острогожским районом — там сирены завыли в 3:32, а об отбое сообщили спустя два часа — в 5:33. Затем, в 6:52, власти сообщили о работе систем оповещения в столице Черноземья. Тревога сохранялась на протяжении часа, до 7:50 утра.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
