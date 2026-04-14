На Урале кадровики придумали мошенническую схему и присвоили 4,8 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело о мошенничестве с железнодорожными билетами.
По версии следствия, в этом преступлении виновны две жительницы Свердловской области, работавшие в кадровом агентстве. С мая по сентябрь 2023 года они покупали железнодорожные билеты для сотрудников ряда предприятий, которых направляли на стройку за пределы Свердловской области.
— Затем они умышленно включали в списки на приобретение билетов лиц, не состоявших в трудовых отношениях с данными организациями. Используя подложные доверенности, изготовленные от имени указанных лиц, они возвращали проездные документы в железнодорожные кассы, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Таким способом были возвращены 493 билета, а сотрудницы кадрового агентства заполучили 4,8 миллиона рублей. Деньги они потратили на погашение кредитов и на личные нужды.
После того, как схема вскрылась, на женщин завели уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Как рассказал начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела Управления на транспорте МВД по УрФО Сергей Петров, уже удалось возместить ущерб на общую сумму 2,1 миллиона рублей.
— Арестовано имущество обвиняемых на сумму 5,1 миллионов рублей, — уточнил Сергей Петров.
Уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга.