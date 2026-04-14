На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции восстановлено внешнее электроснабжение по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции, отметив, что подача электроэнергии возобновлена в необходимом объёме.

«Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ “Ферросплавная-1”. Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объёме», — уточнили на станции.

В связи с восстановлением подачи энергии резервные дизель-генераторы, ранее обеспечивавшие работу станции, были остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы уже работают в нормальном режиме. Технологические процессы на АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют.

Также подчёркивается, что радиационный фон на территории станции и в прилегающих зонах остаётся на уровне естественных значений. Ситуация полностью контролируется персоналом.

Напомним, энергоблоки ЗАЭС обесточились 14 апреля из-за срабатывания автоматической защиты на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Основная ЛЭП «Днепровская» остаётся отключённой с 24 марта. На станции были запущены дизель-генераторы. Никаких нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
