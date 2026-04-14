Пермяк выплатил 35 тыс. компенсации за то, что ударил подростка ногой

Мужчине показалось, что мальчик обидел его сына.

Житель Индустриального района Перми расправился с подростком, который, как ему показалось, обидел его сына, рассказали в ГУФССП по Пермкому краю.

Мужчина пнул мальчика в живот, а до этого тряс за капюшон, оскорблял и ставил на колени. Защитить от серьёзных травм помогла зимняя одежда.

После инцидента у ребёнка появился страх перед улицей, он боялся выходить из дома без взрослых. Мальчика мучили ночные кошмары. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.

Суд оценил страдания ребёнка и его матери в 35 тысяч рублей. Однако мужчина не торопился платить. Тогда судебные приставы арестовали его банковские счета и запретили любые сделки с его иномаркой. Когда и это не помогло, с пермяка взыскали исполнительский сбор, а нужную сумму списали со счетов принудительно. Деньги перечислили пострадавшим.