В Крыму агент СБУ «сливал» данные об объектах Черноморского флота

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Житель Ялты, 1993 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора посредством Telegram инициативно передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ», — проинформировали силовики.

Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее в Крыму задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту «Кавказ».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше