В Крыму агент СБУ «сливал» данные об объектах Черноморского флота

«Житель Ялты, 1993 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора посредством Telegram инициативно передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ», — проинформировали силовики.
Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ранее в Крыму задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту «Кавказ».