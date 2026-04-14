«В результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в Москве теракта, планировавшегося СБУ в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения», — сообщили в ЦОС.
Участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика задержали
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика, предотвращенного 2 апреля возле бизнес-центра в столице. Задержаны направленный СБУ в Москву украинский военнослужащий, а также гражданин Молдавии и россиянин, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.