Участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика задержали

«В результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в Москве теракта, планировавшегося СБУ в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения», — сообщили в ЦОС.