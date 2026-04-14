Подрядчики из Волгограда похитили электроды на 2,2 миллиона рублей

Двое работников строительной компании задержаны за кражу со склада в Красноармейском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде полицейские задержали двух подрядчиков, которых подозревают в масштабной краже со склада. Мужчины вынесли электроды на сумму более 2 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

К правоохранителям обратился 56-летний директор компании, которая строит объекты для нефтегазовой отрасли. Он рассказал, что с 16 февраля по 17 марта злоумышленники проникли на один из складских объектов в Красноармейском районе города и похитили 2540 упаковок электродов. Общая сумма ущерба составила примерно 2,2 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно подключились к делу и установили личности подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 30-летний мужчины, которые работали подрядчиками в этой же строительной организации. Задержанные признались в содеянном. Они пояснили, что грузили похищенный товар в служебный автомобиль и вывозили его за пределы территории, а затем продавали третьему лицу. Деньгами, полученными от продажи, распоряжались по своему усмотрению. Суд принял решение заключить обоих фигурантов под стражу.

