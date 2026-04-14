Подрядчики из Волгограда похитили электроды на 2,2 миллиона рублей

Сотрудники уголовного розыска оперативно подключились к делу и установили личности подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 30-летний мужчины, которые работали подрядчиками в этой же строительной организации. Задержанные признались в содеянном. Они пояснили, что грузили похищенный товар в служебный автомобиль и вывозили его за пределы территории, а затем продавали третьему лицу. Деньгами, полученными от продажи, распоряжались по своему усмотрению. Суд принял решение заключить обоих фигурантов под стражу.