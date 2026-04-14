Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с лосём в Пермском крае

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с лосём на автодороге Полазна — Чусовой.
Вечером 12 апреля со стороны Чусового в направлении Перми двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением водителя 1984 года рождения. На 77-м километре автодороги на проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не успел избежать столкновения и совершил наезд на животное.
В результате аварии водитель и лось погибли на месте происшествия. Также пострадали четыре пассажира, двое из которых — несовершеннолетние 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«Пострадавшие продолжают лечение в больнице: двое детей и женщина находятся в удовлетворительном состоянии, мужчина — в тяжёлом. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили perm.aif.ru в краевом Минздраве.