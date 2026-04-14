Жене прикамца, сгоревшего в машине, не дают забрать останки для захоронения

Останки мужчины, который сгорел в автомобиле в Прикамье, не отдают родственникам, сообщила супруга погибшего сайту perm.aif.ru.
Речь об инциденте, который произошёл в ночь с 8 на 9 апреля в Добрянском округе. В сгоревшем автомобиле обнаружили тело 26-летнего мужчины. Его жена не верит в несчастный случай и хочет, чтобы виновные были наказаны.
Как рассказала жительница Прикамья сайту perm.aif.ru, останки её супруга до сих пор остаются в сгоревшем автомобиле. Следственные экспертизы не были проведены из-за сложных погодных условий.
«Похоронить не можем, потому что всё ещё идет экспертиза останков тела, которые взяли. Но половину костей рук и ног оставили там», — уточнила супруга погибшего сайту perm.aif.ru.
Женщина считает, что кто-то специально поджог автомобиль, потому как горение началось с багажника. Расследование уголовного дела продолжается.