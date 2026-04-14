Трёх причастных к закладке СВУ в скутер для подрыва силовика задержали в Москве

В ведомстве уточнили, что среди задержанных — направленный в Москву украинский военнослужащий, а также гражданин Молдавии и россиянин. Первый собирал взрывное устройство и закладывал его под электроскутер, молдаванин заранее приехал к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию, а россиянин занимался предварительной съёмкой места теракта. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства подготовки преступления.