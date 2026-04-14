Спасенных комсомольским полицейским щенков пристроили в семьи

Инспектор ДПС Дмитрий Нагуманов приютил у себя пятерых собак. В феврале их оставили в коробке прямо на улице. Сотрудник правопорядка не смог остаться в стороне.

К воспитанию малышей сразу же подключилась вся семья: жена и сын с невесткой. Слепых щенков нужно было кормить каждые два часа. Нагумановы подменяли друг друга. Шли бессонные ночи и беспокойные дни.

Нагумановы дали щенкам имена: Тюбик, Баран, Лиса, Нора, Фая. Разместили объявление в интернете: «Отдадим в хорошие руки». Фаю отдали последней.

«Познакомлю ее со всеми: с парнем своим, котиком. У нас котик добрый, любит животных. Уже не первый раз спасали животных», — рассказала новая хозяйка Фаи Мария.