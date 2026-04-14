Спасенных комсомольским полицейским щенков пристроили в семьи

Инспектор ДПС Дмитрий Нагуманов приютил у себя пятерых собак. В феврале их оставили в коробке прямо на улице. Сотрудник правопорядка не смог остаться в стороне. К воспитанию малышей сразу же подключилась вся семья: жена и сын с невесткой. Слепых щенков нужно было кормить каждые два часа. Нагумановы подменяли друг друга. Шли бессонные ночи и беспокойные […]