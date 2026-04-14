Один человек погиб в ДТП с грузовиком и «ГАЗ» в подмосковных Люберцах

Грузовик врезался в «ГАЗ», стоявший на трассе М-5 «Урал» в Люберцах. В результате ДТП погиб один человек. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— На 22-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на стоящую на дороге по причине поломки машину марки «ГАЗ», — рассказали в Telegram-канале ведомства.
В результате аварии также пострадали два человека. Сотрудники ДПС прибыли на место для установления всех обстоятельств трагедии.
11 апреля «Ягуар» столкнулся с «газелью» на Московском скоростном диаметре в столичном районе Ховрино. В аварии погибли два человека, находившихся в салоне иномарки. Водитель «газели» получил травмы.