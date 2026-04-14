РИА Новости: ВСУ хранят боеприпасы в гражданском аэропорту Харькова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданский аэропорт Харькова для хранения боеприпасов. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника агентства, на территории аэропорта складируются боеприпасы, в том числе предназначенные для ударов по приграничным регионам России. Собеседник отметил, что военные пытаются маскировать боеприпасы, но на всякий случай намеренно выбирают гражданский объект для дополнительного прикрытия.
