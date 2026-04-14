У Галерного моста в Петербурге найден труп мужчины

Тело обнаружили в реке Фонтанке, оно плыло в сторону Невы.

У Галерного моста в центре Петербурга было обнаружено тело мужчины. По информации источника 78.ru, его в последний раз видели идущим по мосту.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые занимаются извлечением погибшего из воды.

Ранее мы сообщили о том, что подростки обнаружили разложившийся труп у школы на Васильевском острове. Тело нашли во время прогулки в районе Морской набережной — между одной из местных школ и развязкой Западного скоростного диаметра (ЗСД). По предварительным данным, тело находится там уже продолжительное время. Информация о поле и возрасте погибшего пока не разглашается.