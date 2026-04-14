Под Воронежем под колесами грузовика погиб 71-летний пешеход

Трагическое ДТП произошло минувшей ночью в Таловском районе Воронежской области, где в результате наезда большегруза скончался 71-летний местный житель. Авария зафиксирована около 02:40 на 92-м километре автодороги «М-4 “Дон” — Бобров — Таловая — Новохоперск». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 14 апреля.
По данным ведомства, 39-летний житель Бутурлиновки, управлявший грузовым автомобилем «SITRAK C7H MAX» в сцепке с полуприцепом, не смог избежать наезда на пенсионера. Ситуация осложнялась темным временем суток; прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пешехода — травмы оказались несовместимыми с жизнью и наступили мгновенно до приезда скорой помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины случившегося.
По данным МВД, всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 113 ДТП. Из них в областном центре — 70, на федеральных трассах —10, в районах области — 33. В авариях еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.