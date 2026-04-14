Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Минусинска арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге

Молодого человека заключили под стражу до 3 июня 2026 года.

20-летнего жителя Минусинска арестовали по подозрению в диверсии на Красноярской железной дороге. Информацию об избрании меры пресечения сообщила объединённая пресс-служба судов Красноярского края.

Молодого человека заключили под стражу до 3 июня 2026 года. По версии следствия, в январе он поджёг релейные шкафы, относящиеся к транспортной инфраструктуре Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 281 УК РФ «Диверсия». Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске под домашний арест отправили экс-гендиректора ИСС Решетнева.