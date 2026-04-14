Беременная жена пропавшего героя Асылханова — поиски в Кузбассе продолжаются

Жена пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия сообщила о беременности, передает ТАСС. По ее словам, самочувствие остается стабильным, однако сохраняются сильные переживания на фоне исчезновения мужа.
Как уточнила женщина, сейчас она проживает у своих родителей. Связь с родителями Асылханова поддерживается, стороны обмениваются информацией о ходе поисков.
По данным ГУ МВД по Кемеровской области, 23-летний Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрге — он ушел из дома и не вернулся. К розыску подключились сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», которые ведут информационную работу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства исчезновения устанавливаются, официальные версии не раскрываются.
Алексей Асылханов — рядовой, участник специальной военной операции. За время службы, по официальным данным, он уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин противника. В декабре 2024 года ему была вручена «Золотая Звезда» Героя России.
После ранения военнослужащий вернулся в Кузбасс, где работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса. На момент публикации поисковые мероприятия продолжаются.
