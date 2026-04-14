СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Самарской области

Ранее во вторник в региональном ГУМВД России сообщили, что разыскивают девочку в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. Она ушла из дома гулять со старшими детьми в понедельник и не вернулась. У ребенка русые волосы, она была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги.