Выжившего в Охотском море «русского Робинзона» признали виновным: суд огласил приговор

Напомним, 9 августа 2024 года в Охотском море была потеряна связь с двумя мужчинами и 15-летним мальчиком. Ребенок с отцом погибли, но выжил третий мужчина — Михаил Пичугин. Его спасли рыбаки. Позже он рассказал подробности своего 67-дневного дрейфа в море на лодке.