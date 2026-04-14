Выжившего в Охотском море «русского Робинзона» признали виновным: суд огласил приговор

Суд признал виновным Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море и после ставшего фигурантом дела о гибели двух человек. Об этом заявила судья Наталья Ткачева.
«Окончательно назначить Пичугину наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», — сообщила судья.
Ему назначили три года принудительных работ. При этом прокурор просил назначить Пичугину три года колонии-поселения.
Напомним, 9 августа 2024 года в Охотском море была потеряна связь с двумя мужчинами и 15-летним мальчиком. Ребенок с отцом погибли, но выжил третий мужчина — Михаил Пичугин. Его спасли рыбаки. Позже он рассказал подробности своего 67-дневного дрейфа в море на лодке.