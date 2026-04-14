Ситуация с паводком улучшается в Нижегородской области

Ситуация с паводком в Нижегородской оласти улучшается. Уровень воды постепенно снижается, как сообщли в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
За прошедшие сутки 13 апреля зафиксированы следующие подтопления:
придомовые территории по адресу: Нижегородская область, Воскресенский муниципальный округ, деревня Игнатьево, улица Лесная;
участок дороги в Нижегородской области, Навашинский муниципальный округ, ведущий к селу Натальино по улице Школьной.
Уровень воды снизился, освободив от подтопления 2 частных жилых дома и 39 земельных участков, прилегающих к домам. Также от паводка освободились 3 участка дорог в следующих 9 муниципальных образованиях: Бутурлинский, Богородский, Вадский, Перевозский, Городецкий, Шатковский, Пильнинский, Уренский, а также городской округ Бор.
Общее число затопленных территорий в 23 муниципальных образованиях включает:
13 жилых зданий и 57 дачных домов;
1209 придомовых участков;
14 низководных переправ;
10 участков автомобильных дорог, расположенных в следующих муниципальных образованиях: городской округ Нижний Новгород (Кстовский район), городские округа Арзамас и Саров, городской округ Бор, Навашинский, Семеновский, Перевозский, Ардатовский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Городецкий, Пильнинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Уренский и Шатковский.
К счастью, в результате паводка нет погибших или пострадавших. В настоящее время нет необходимости в эвакуации жителей в пункты временного размещения. Организован непрерывный сбор и анализ информации о паводковой ситуации. Ежедневно ведется надзор за деятельностью оперативных групп, ответственных за контроль паводковой обстановки на местах.
Ранее сообщалось, что оплачиваемый выходной дадут пострадавшим от ЧС нижегородцам.