Скрывавшегося лидера Лобненского ОПС задержали за хищение у бойцов в Шереметьево

Правоохранители вычислили и задержали главаря Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игоря Бардина, который организовал схему по хищению денег у участников специальной военной операции на Украине в аэропрорту Шереметьево. Мужчина прятался от следствия в Подмосковье. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в правоохранительных органах.
— Игорь Бардин накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он был допрошен. Около года, будучи заочно арестованным и объявленным в международный розыск, он скрывался на территории России — в доме в Московской области, — передает слова собеседника ТАСС.
Игорь Бардин организовал банду в 2022 году. В состав группировки входило не менее 40 человек. Злоумышленники различными способами вводили в заблуждение бойцов СВО, следовавших через аэропорт Шереметьево. Военнослужащих обманывали таксисты, существенно завышая цену по окончании поездки. Кроме того, деньги от бойцов получали женщины, которые жаловались им на якобы бедственное материальное положение.
Впоследствии силовики задержали сына Игоря Бардина Владимира. Его обвиняют в 17 эпизодах хищений средств у военнослужащих. Что известно о Лобненском ОПС и как оно действовало — в материале «Вечерней Москвы».