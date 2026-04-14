Скрывавшегося лидера Лобненского ОПС задержали за хищение у бойцов в Шереметьево

Игорь Бардин организовал банду в 2022 году. В состав группировки входило не менее 40 человек. Злоумышленники различными способами вводили в заблуждение бойцов СВО, следовавших через аэропорт Шереметьево. Военнослужащих обманывали таксисты, существенно завышая цену по окончании поездки. Кроме того, деньги от бойцов получали женщины, которые жаловались им на якобы бедственное материальное положение.