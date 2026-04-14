В Ростовской области пожарные вызволили человека из огня. Информацию об этом предоставили в региональном управлении МЧС.
Согласно официальным данным, за 13 апреля 2026 года подразделения пожарной охраны области отреагировали на 11 возгораний техногенного характера. Одного человека спасли из огня. Кроме того, было ликвидировано три очага горения сухой травы.
Также аварийно-спасательные формирования трижды привлекались к работам на местах дорожно-транспортных происшествий, где благодаря их действиям был спасён ещё один человек.
В общей сложности в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций участвовали 144 специалиста и 36 единиц техники.
На текущие сутки у пожарных запланировано проведение 38 профилактических отжигов сухой растительности на территории 15 муниципальных образований региона.