Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель микроавтобуса залил баллончиком мужчину во время драки в Петербурге

Автомобилист из Северной столицы стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 апреля в полицию заявил 45-летний мужчина, рассказав, что на пересечении улиц Политехническая и Новороссийская неизвестный залил его баллончиком. Инциденту предшествовал дорожный конфликт, переросший в драку, после которой пострадавший попросил о помощи медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Подозреваемого задержали в тот же день у дома на Гражданском проспекте. Им оказался 43-летний житель Приморского района, водитель микроавтобуса, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, автомобилист, управляя «Фольксваген Транспортер», совершил опасный маневр у машины пострадавшего. Именно это и стало причиной для разногласий, в порыве которых агрессор достал газовый баллончик. Последствия обернулись уголовным делом о хулиганстве.