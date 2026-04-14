Водитель микроавтобуса залил баллончиком мужчину во время драки в Петербурге

Утром 13 апреля в полицию заявил 45-летний мужчина, рассказав, что на пересечении улиц Политехническая и Новороссийская неизвестный залил его баллончиком. Инциденту предшествовал дорожный конфликт, переросший в драку, после которой пострадавший попросил о помощи медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.