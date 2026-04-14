Водитель микроавтобуса залил баллончиком мужчину во время драки в Петербурге

Утром 13 апреля в полицию заявил 45-летний мужчина, рассказав, что на пересечении улиц Политехническая и Новороссийская неизвестный залил его баллончиком. Инциденту предшествовал дорожный конфликт, переросший в драку, после которой пострадавший попросил о помощи медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Подозреваемого задержали в тот же день у дома на Гражданском проспекте. Им оказался 43-летний житель Приморского района, водитель микроавтобуса, — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, автомобилист, управляя «Фольксваген Транспортер», совершил опасный маневр у машины пострадавшего. Именно это и стало причиной для разногласий, в порыве которых агрессор достал газовый баллончик. Последствия обернулись уголовным делом о хулиганстве.