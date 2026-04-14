5 тонн мороженой рыбы без документов задержали в Краснодарском крае

В Успенском районе Краснодарского края выявлена и пресечена попытка незаконной перевозки пяти тонн мороженой кильки. Партию рыбы с нарушениями выявили вовремя совместного рейда специалистов Южного межрегионального управления Россельхознадзора и сотрудников Управления МВД России по региону.
Проверка проводилась на стационарном посту ДПС на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». При досмотре грузового автомобиля, перевозившего мороженую рыбу, выяснилось, что у продукции отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Они должны подтверждать территориальное и видовое происхождение рыбы, а также ее ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическую безопасность места вылова.
В связи с выявленным нарушением законодательства Российской Федерации, управление Россельхознадзора применило соответствующие меры. Условия перевозки продукции, не соответствующей установленным требованиям, были пресечены.