5 тонн мороженой рыбы без документов задержали в Краснодарском крае

Проверка проводилась на стационарном посту ДПС на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». При досмотре грузового автомобиля, перевозившего мороженую рыбу, выяснилось, что у продукции отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Они должны подтверждать территориальное и видовое происхождение рыбы, а также ее ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическую безопасность места вылова.