Прокуратура обязала завод в Хабаровске создать санитарно-защитную зону

Предприятие по производству цемента работало с нарушением санитарных норм

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская производственно-строительная компания по разработает проект санитарно-защитной зоны вокруг предприятия по производству цемента. Предприятие к этому обязал суд после иска межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проверка Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила нарушение законодательства. Предприятие, расположенное в Железнодорожном районе краевой столицы, производило товарный бетон в отсутствие установленной санитарно-защитной зоны. Особая территория необходима при работе предприятий, негативно воздействующих на среду обитания и здоровье человека, в частности, загрязняющих воздух. СЗЗ действует в качестве защитного барьера между жилыми кварталами и источником потенциальной опасности.

Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда на компанию обязали разработать и согласовать с Роспотребнадзором проект санитарно-защитной зоны.

Судебный акт в законную силу не вступил.