Прокуратура обязала завод в Хабаровске создать санитарно-защитную зону

Проверка Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила нарушение законодательства. Предприятие, расположенное в Железнодорожном районе краевой столицы, производило товарный бетон в отсутствие установленной санитарно-защитной зоны. Особая территория необходима при работе предприятий, негативно воздействующих на среду обитания и здоровье человека, в частности, загрязняющих воздух. СЗЗ действует в качестве защитного барьера между жилыми кварталами и источником потенциальной опасности.