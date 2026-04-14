Прокуратура обязала завод в Хабаровске создать санитарно-защитную зону

Хабаровская производственно-строительная компания по разработает проект санитарно-защитной зоны вокруг предприятия по производству цемента. Предприятие к этому обязал суд после иска межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проверка Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила нарушение законодательства. Предприятие, расположенное в Железнодорожном районе краевой столицы, производило товарный бетон в отсутствие установленной санитарно-защитной зоны. Особая территория необходима при работе предприятий, негативно воздействующих на среду обитания и здоровье человека, в частности, загрязняющих воздух. СЗЗ действует в качестве защитного барьера между жилыми кварталами и источником потенциальной опасности.
Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда на компанию обязали разработать и согласовать с Роспотребнадзором проект санитарно-защитной зоны.
Судебный акт в законную силу не вступил.