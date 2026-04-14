Водитель грузовика, погубивший четверых, предстанет перед судом в Волгограде

В Волгоградской области завершилось расследование громкого уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое повлекло гибель четырех человек. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
На скамье подсудимых окажется 21-летний житель Республики Дагестан. Его обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ — это нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти четырех человек.
Как установило следствие, трагедия произошла 15 августа 2025 года около 18:00. Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц», двигался по федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Возле села Антиповка Камышинского района водитель грузовика столкнулся с легковым автомобилем «Хендай Солярис», который ехал навстречу.
Удар был такой силы, что водитель «Хендай» и трое его пассажиров — молодые студенты региональных вузов в возрасте от 19 до 23 лет — скончались на месте от полученных травм.
В ближайшее время дело рассмотрит суд.