Любовный треугольник: выяснения отношений закончились убийством

Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз, ранее в одном из многоквартирных домов Фрунзенского района столицы на лестничной клетке был обнаружен мужчина. Он не подавал признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть минчанина.
Следователям удалось восстановить ход событий, которые предшествовали трагедии. Так, в одной из квартир проходило застолье с участием троих человек: мужчины, тело которого было обнаружено позже, его сожительницы и ее бывшего сожителя.
В какой-то момент мужчины затеяли ссору. Поводом стала ревность. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой возлюбленный дамы потерял сознание. Его вытащили на лестничную клетку — «отдохнуть», где он и скончался.
По факту смерти мужчины был проведен ряд экспертиз.
«Судебные эксперты управления ГКСЭ по Минску выявили на теле погибшего множественные, не менее пятнадцати ударов в области головы и туловища, телесные повреждения, характерные для травматического воздействия», — говорится в сообщении ГКСЭ.
Также эксперты установили у погибшего сильное алкогольное опьянение: концентрация этилового спирта в его крови составила 3,6 промилле.
Результаты проведенных судебно-медицинской гистологической и иммуногистохимической экспертиз показали непосредственную причину гибели минчанина — во время драки оппонент его задушил.
Суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, назначив подсудимому наказание в виде 19 лет тюрьмы.