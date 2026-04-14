В Зернограде произошёл сбой в системе водоснабжения. По информации министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антонины Пшеничной, причиной неудобств стал прорыв водовода на стыке улиц Крупской и Дьяконенко. В настоящее время город получает воду в режиме пониженного давления.