В Зернограде произошёл сбой в системе водоснабжения. По информации министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антонины Пшеничной, причиной неудобств стал прорыв водовода на стыке улиц Крупской и Дьяконенко. В настоящее время город получает воду в режиме пониженного давления.
Аварийно-восстановительные бригады уже работают на месте. Ожидается, что все необходимые мероприятия будут завершены сегодня до 18:00.
Тем временем для обеспечения жителей питьевой водой организован её подвоз по адресам.