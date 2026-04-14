Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший заместитель гендиректора ММК Павел Кравченко отправится в СИЗО

Задержанного за коммерческий подкуп Павла Кравченко поместили под стражу до 13 июня.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный накануне бывший заместитель гендиректора «Магнитогорского металлургического комбината» Павел Кравченко проведет два ближайших месяца в СИЗО. Такое решение принял Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска.

Напомним, сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали Кравченко в его коттедже. Бывшего топ-менеджера ММК подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, он получил деньги, ценности и стройматериалы на 40 млн рублей за помощь бизнесменам в заключении контрактов с комбинатом. Посредником в подкупе выступал близкий друг Кравченко Эдуард Новоселов. Его также задержали.

Две недели назад Павла Кравченко уволили с ММК по компрометирующим основаниям, сейчас предприятия оказывает содействие следствию.