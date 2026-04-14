Жителя Минусинска арестовали по подозрению в диверсии на железной дороге

В Минусинске 20-летнего местного жителя арестовали по подозрению в диверсии на железной дороге. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края, горожанину грозит до 20 лет лишения свободы.
По версии правоохранительных органов, в январе 2026 года он поджигал релейные шкафы, относящиеся к транспортной инфраструктуре железной дороги. Других подробностей нет.
Молодой человек будет находиться в СИЗО до 3 июня.
Тем временем на Ставрополье, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», 16-летний подросток пытался убить ножом родственницу во время ее сна.