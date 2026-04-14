Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Минусинска арестовали по подозрению в диверсии на железной дороге

В Красноярском крае местного жителя арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске 20-летнего местного жителя арестовали по подозрению в диверсии на железной дороге. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края, горожанину грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии правоохранительных органов, в январе 2026 года он поджигал релейные шкафы, относящиеся к транспортной инфраструктуре железной дороги. Других подробностей нет.

Молодой человек будет находиться в СИЗО до 3 июня.

Тем временем на Ставрополье, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», 16-летний подросток пытался убить ножом родственницу во время ее сна.