Суд вынес приговор организатору смертельного путешествия по Охотскому морю

Октябрьский районный суд города Улан-Удэ поставил точку в уголовном деле Михаила Пичугина, организовавшего путешествие по Охотскому морю, закончившееся смертью его брата и племянника. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости, приговор обвиняемому назначили более мягкий, чем требовали сотрудники прокуратуры.
Суд назначил Михаилу Пичугину наказание в виде трёх лет исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Отметим, что ранее прокурор запросил для обвиняемого три года колонии-поселения и штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, что для путешествия был задействован катамаран «Байкат 470». В ходе поездки у транспортного средства отказал двигатель, что привело к дрейфу, который продолжался 67 дней. Поздним вечером 14 октября единственного выжившего Михаила Пичугина у берегов Камчатки заметил экипаж рыболовецкого судна с говорящим названием «Ангел». Брат и племянник мужчины погибли от переохлаждения и истощения.
Ранее Михаил Пичугин частично признал подделку идентификационных номеров и внесение в документы недостоверных данных, а также тот факт, что он нарушил допустимую дальность выхода в море для маломерного судна в 1,6 мили. «Из-за меня погибли мои родственники», — сказал обвиняемый.