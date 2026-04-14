Суд вынес приговор организатору смертельного путешествия по Охотскому морю

Напомним, что для путешествия был задействован катамаран «Байкат 470». В ходе поездки у транспортного средства отказал двигатель, что привело к дрейфу, который продолжался 67 дней. Поздним вечером 14 октября единственного выжившего Михаила Пичугина у берегов Камчатки заметил экипаж рыболовецкого судна с говорящим названием «Ангел». Брат и племянник мужчины погибли от переохлаждения и истощения.