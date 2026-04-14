В Минске гость после застолья умер в подъезде, за что хозяин квартиры получил 19 лет

В Минске белорус после застолья умер в подъезде. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, в одной из многоэтажек во Фрунзенском районе на лестничной клетке жильцы нашли тело мужчины.
Милиционеры выяснили, что сначала белорус участвовал в застолье в одной из квартир на площадке. Хозяева квартиры, сожитель и сожительница, сказали, что отправили гостя отдохнуть в подъезд. Однако следователи установили, что между гостем и сожителем из-за ревности произошла драка, гостя на лестничную клетку «отдохнуть» из квартиры вынесли без сознания.
Судмедэксперт обнаружил на теле погибшего не менее пятнадцати ударов в области головы и туловища, а также другие телесные повреждения после травматического воздействия. В момент смерти мужчина был в алкогольном опьянении, концентрация этилового спирта в его крови составила 3,6 промилле. Но непосредственной причиной смерти стала механическая асфиксия, которая возникла в результате сдавления органов шеи тупым предметом.
Хозяина квартиры признали виновным в убийстве и приговорили к 19 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в законную силу.