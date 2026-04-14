Слесарь машиностроительной компании внезапно умер на работе в Нижнем Новгороде

На территории завода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода обнаружен мертвым 56-летний слесарь по ремонту оборудования. Мужчина работал в ООО «Нижегородская машиностроительная компания», сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
Выяснилось, что около полудня мужчина отметился в журнале учета явки и направился в бытовое помещение, после чего на своем рабочем месте так и не появился. Коллеги, заметив его отсутствие, отправились на поиски. Спустя несколько часов, ближе к четырем дня, слесаря обнаружили в той же бытовке. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно.
Руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес пояснил, что в соответствии с трудовым законодательством ведомство начало расследование несчастного случая на производстве. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины, которые привели к гибели работника.