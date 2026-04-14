Суд: 16-летняя жительница области планировала совершить массовое убийство в школе

Жительница Калининградской области 2010 года рождения планировала совершить массовое убийство в одной из школ области. Её признали виновной и осудили за участие в деятельности террористической организации — международном молодёжном движении «Колумбайн»*, то есть за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Об этом сообщили в Балтийском флотском военном суде.