Гострудинспекция проверяет информацию о нападении на парикмахера в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 апреля.

Гострудинспекция в Нижегородской области проверяет поступившую информацию о нападении на парикмахера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Со слов пострадавшей, в прошедшее воскресенье, 12 апреля, около 16:00 в парикмахерской на улице Бусыгина Автозаводского района на нее напал неизвестный. В медицинской организации у парикхмахера диагностировали ушибы головы.

«Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на производстве с парикмахером. Ожидаем медицинское заключение о степени тяжести полученных травм. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее сообщалось, что оператор поста управления Выксунского завода получил травмы на работе.