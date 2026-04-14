Гострудинспекция проверяет информацию о нападении на парикмахера в Нижнем Новгороде

Гострудинспекция в Нижегородской области проверяет поступившую информацию о нападении на парикмахера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Со слов пострадавшей, в прошедшее воскресенье, 12 апреля, около 16:00 в парикмахерской на улице Бусыгина Автозаводского района на нее напал неизвестный. В медицинской организации у парикхмахера диагностировали ушибы головы.
«Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на производстве с парикмахером. Ожидаем медицинское заключение о степени тяжести полученных травм. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее сообщалось, что оператор поста управления Выксунского завода получил травмы на работе.