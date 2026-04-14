Под Воронежем воры вынесли куртку и кошелек из незапертой квартиры

Трое жителей Воронежской области стали фигурантами уголовного дела после того, как попались на краже из незапертой квартиры. В поселке Отрадное Новоусманского района 33-летняя женщина, ожидавшая мужа, оставила входную дверь открытой, чем и воспользовались злоумышленники. Они бесшумно проникли в коридор и забрали первое, что попалось под руку — куртку и кошелек. Ущерб составил более шести с половиной тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 14 апреля.
Как выяснилось, в группу входили двое мужчин — 35-летний житель Отрадного и 31-летний из села Бабяково — и их 28-летняя подельница из Воронежа.
Задержанные не стали отрицать вину и подробно описали свой «промысел». Они обходили этаж за этажом, дергая за дверные ручки в надежде на чужую беспечность. Полученную прибыль компания потратила на вояж в Воронеж, а также на закупку еды и спиртного.
Сейчас мужчины находятся в СИЗО, а их спутница — под подпиской о невыезде. Следствие квалифицировало действия группы по статье за кражу с проникновением в жилище. Если вина будет доказана, ближайшие 6 лет сообщники могут провести в местах лишения свободы.
