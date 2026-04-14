Нижегородский водитель пытался уйти от сотрудников ДПС и вылетел в реку

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В Нижегородской области сотрудники ДПС задержали водителя, который, пытаясь уйти от погони, оказался в реке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

11 апреля, в рамках рейда «Ночь», инспекторы ГИБДД заметили автомобиль Nissan на улице Хальзовской. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Началось преследование. Однако недалеко от поселка Дубравный, водитель 1998 года рождения потерял контроль над управлением, съехал с дороги и оказался в водоеме.

При общении с мужчиной сотрудники полиции почувствовали резкий запах алкоголя изо рта и отметили нарушения речи. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке, а также за отказ пройти проверку на трезвость, в отношении мужчины были составлены административные протоколы.

Ранее ДТП парализовало проспект Гагарина в Нижнем Новгороде.