Нижегородцы могут помочь пострадавшим при наводнении в Дагестане

Нижегородская область присоединилась к общероссийской акции по оказанию помощи Республике Дагестан, пострадавшей от масштабного наводнения. Об этом сообщили в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ. В республике сейчас подтоплены тысячи домов, а число пострадавших превысило 6 тысяч человек.
Как отметила руководитель штаба Мария Самоделкина, нижегородцы всегда готовы прийти на помощь в трудной ситуации. Сейчас волонтерам и жителям в пунктах временного размещения особенно требуются оборудование для откачки воды, питьевая вода, новые одежда и обувь, средства гигиены и медикаменты. К сбору приглашают как неравнодушных граждан, так и представителей бизнеса.
Пункты приема гуманитарной помощи открыты в Нижнем Новгороде по адресам: ул. Должанская, 1 и ул. Панина, 19. Все собранные вещи будут оперативно направлены в пострадавший регион при поддержке правительства Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что оплачиваемый выходной дадут пострадавшим от ЧС нижегородцам.