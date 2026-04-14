Нижегородцы могут помочь пострадавшим при наводнении в Дагестане

Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ открыл два пункта приема вещей, техники и медикаментов для жителей республики, где введен режим ЧС.

Нижегородская область присоединилась к общероссийской акции по оказанию помощи Республике Дагестан, пострадавшей от масштабного наводнения. Об этом сообщили в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ. В республике сейчас подтоплены тысячи домов, а число пострадавших превысило 6 тысяч человек.

Как отметила руководитель штаба Мария Самоделкина, нижегородцы всегда готовы прийти на помощь в трудной ситуации. Сейчас волонтерам и жителям в пунктах временного размещения особенно требуются оборудование для откачки воды, питьевая вода, новые одежда и обувь, средства гигиены и медикаменты. К сбору приглашают как неравнодушных граждан, так и представителей бизнеса.

Пункты приема гуманитарной помощи открыты в Нижнем Новгороде по адресам: ул. Должанская, 1 и ул. Панина, 19. Все собранные вещи будут оперативно направлены в пострадавший регион при поддержке правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что оплачиваемый выходной дадут пострадавшим от ЧС нижегородцам.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше