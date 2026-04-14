Нижегородцы могут помочь пострадавшим при наводнении в Дагестане

Как отметила руководитель штаба Мария Самоделкина, нижегородцы всегда готовы прийти на помощь в трудной ситуации. Сейчас волонтерам и жителям в пунктах временного размещения особенно требуются оборудование для откачки воды, питьевая вода, новые одежда и обувь, средства гигиены и медикаменты. К сбору приглашают как неравнодушных граждан, так и представителей бизнеса.