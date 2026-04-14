В Астане оштрафовали водителя, мешавшего проезду пожарных, когда сгорели трое детей

После трагического пожара в столичном ЖК «Коркем-3», где погибли трое детей, полиция привлекла к ответственности водителя автомобиля, который мешал проезду экстренных служб, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Эта история возникла не из формальной дорожной жалобы, а из крупной городской трагедии; после неё у многих остался один и тот же вопрос: почему во двор, где произошёл пожар, было так трудно попасть?

В публикациях указывается, что въезд был закрыт металлическими воротами, а двор — заставлен автомобилями.

Пожар произошёл ночью 12 апреля в квартире на 15-м этаже дома на улице Туркестан. В квартире обнаружили тела троих детей; женщина с ожогами была госпитализирована, жильцов верхних этажей эвакуировали.

После происшествия одну из неправильно припаркованных машин убрали с места; водителя установили и привлекли к административной ответственности. В полиции подчеркнули, что нарушения, мешающие работе экстренных служб и создающие угрозу безопасности людей, будут жёстко пресекаться.

Речь идёт о статье 597 КоАП — нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств. В различных публикациях уточняют, что санкция по этой статье зависит от квалификации эпизода; сумма штрафа может составлять от 5 до 15 МРП.

Но важнее не сам штраф: трагедия в «Коркем-3» наглядно показала, что хаотичная парковка во дворе — не бытовая мелочь и не повод для соседских перепалок в чате дома. Когда к подъезду не могут быстро подъехать пожарные, цена такой «мелочи» становится чудовищно высокой.

Примечательно ещё и то, что после пожара в соцсетях вновь появились сообщения о машине, перекрывшей проезд во двор того же жилого комплекса. Похоже, некоторые до сих пор считают, что правила парковки написаны для других, а не для них; реальность объясняет это гораздо жёстче.