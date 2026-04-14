TGRT: в Турции из-за стрельбы в школе пострадали 16 человек

Нападавший вошел на территорию школы и открыл беспорядочный огонь из длинноствольного оружия во внутреннем дворе. После этого он ворвался в здание, где также продолжил стрельбу. Часть учащихся покинули здание, выпрыгнув из окон. На место оперативно приехали спецназ полиции и медики. Операция по нейтрализации нападавшего продолжается. Сообщается, что большинство людей, находившихся внутри школы, покинули ее.
Телеканал NTV не исключает, что нападавший мог взять заложников.
«Нападавшему было 17 или 18 лет. Как только он вошел через главные ворота, начал стрелять налево и направо, в сторону школы. Затем он вошел в школу и продолжил стрелять. Я слышал, как ученики кричали, когда он стрелял во всех, кто попадался ему на пути. Потом приехала полиция», — сообщил один из очевидцев.