Казахстанцы в погоне за разовой выгодой навсегда лишились своих автомобилей

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Жетісуской области при поддержании государственного обвинения по делам о скотокрадстве уделяет особое внимание вопросу конфискации орудий преступления.
Судебная практика показывает, что правовые последствия в виде изъятия автотранспорта, использованного для перевозки краденого скота, многократно превышают размер добытого преступным путем дохода. Так, приговором Каратальского районного суда три человека признаны виновными в краже двух голов мелкого рогатого скота. Несмотря на то что сумма ущерба составила 140 тысяч тенге, материальные потери для осужденных оказались значительно выше.
Суд, основываясь на доводах прокурора, назначил виновным наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с одновременной конфискацией автомобиля в доход государства как орудия преступления. Таким образом, попытка получения разовой незаконной выгоды привела к потере ценного имущества и судимости.
Аналогичная практика применена в Панфиловском районе, где местный житель за хищение скота приговорён к 5 годам условно с безвозвратным изъятием транспортного средства в собственность государства. В прокуратуре предупредили, что за кражу скота предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.