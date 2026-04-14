Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое свердловчан отправились на рыбалку и не вернулись

На реке Тура пропали трое свердловчан.

Источник: Комсомольская правда

11 апреля трое свердловчан отправились на рыбалку на реку Тура и не вернулись. Инцидент произошел в районе деревни Зыряны. Сообщение о пропаже поступило днем 12 апреля.

— Родственниками и односельчанами самостоятельно были организованны поиски, но безрезультатно. После этого они сообщили о происшествии в службу «112», после чего информация была передана в правоохранительные органы, — сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия. На поиски рыбаков отправились десять человек и одна единица техники. Кроме этого, в службу спасения Свердловской области направлена заявка на привлечение водолазов.

Ситуация находится на контроле МЧС.