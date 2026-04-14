Трое свердловчан отправились на рыбалку и не вернулись

11 апреля трое свердловчан отправились на рыбалку на реку Тура и не вернулись. Инцидент произошел в районе деревни Зыряны. Сообщение о пропаже поступило днем 12 апреля.
— Родственниками и односельчанами самостоятельно были организованны поиски, но безрезультатно. После этого они сообщили о происшествии в службу «112», после чего информация была передана в правоохранительные органы, — сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сейчас правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия. На поиски рыбаков отправились десять человек и одна единица техники. Кроме этого, в службу спасения Свердловской области направлена заявка на привлечение водолазов.
Ситуация находится на контроле МЧС.